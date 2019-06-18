Doktor bu ne?

Kent merkezindeki bir otelde barmen olarak çalışan 24 yaşındaki Sinan Baş, 9 Haziran günü Konyaaltı Sahili’nde düzenlenen bir festivale katıldı. Burada arkadaşıyla bir süre eğlenen Baş’la iddiaya göre kendisine küfreden festival görevlisi A.B.E. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından A.B.E, Baş’ı sağ göğsünden ve sol omzundan ısırdı. İhbar üzerine gelen polis ekibi tarafından karakola götürülen A.B.E, ifadesinin ardından serbest kalırken, ısırılan genç de hastaneye götürüldü.

ANTİBİYOTİK YETERLİ



Baş’ı muayene eden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Ö.A, ısırık yaralarından dolayı kuduz aşısı reçetesi yazdı. Dört dozun ilkini aynı gün hastanede yaptıran genç, ikinci doz için 12 Haziran tarihinde aynı hastaneye tekrar geldi. Baş’ın bir insan tarafından ısırıldığını öğrenen sağlık görevlileri, durumu Acil Tıp Kliniği’nde görevli Uzman Doktor Mehmet Akçimen’e bildirdi. Bunun üzerine Baş’ı muayene eden Dr. Akçimen, kuduz aşısına devam edilmesine gerek olmadığını, antibiyotik tedavisinin yeterli olacağını söyledi.



"DOKTOR ALGILAYAMAMIŞ"



Dr. Ö.A’nın muayene sırasında durumu çok algılayamadığını belirten Dr. Akçimen, “İnsan ısırıkları kötü ısırıklardır. Yaraların enfekte olma ihtimali yüksektir. Sinan Baş’ın göğüs kısmında hafif bir enfeksiyon başlamış. Tetanos ve antibiyotik tedavisinin başlaması gerekir. Bu aşılamanın durdurulmasını isteyip antibiyotikle devam edeceğiz. Yapılan o tek doz kuduz aşısının da zararı yok” dedi.



‘AŞI DEYİNCE TARTIŞTIK’



Darp raporu alırken kuduz aşısı olması gerektiğini söyleyen doktorla aralarında bir tartışma geçtiğini belirten Sinan Baş ise hala yaşadığı olayın şaşkınlığı içinde olduğunu belirterek “Bugün ikinci dozu olmak için geldim. Aşıyı iptal ettiler” diye konuştu.