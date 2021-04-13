Doktor balıklar ihraç ediliyor

Antalya'da girişimci Mehmet Akbaş, sedef, egzama ve birçok cilt hastalığının tedavisinde kullanılan doktor balıklar 'Garra Rufa'nın ihracatına başladıklarını söyledi. Kısa süre önce Gana'ya ihracata başladıklarını belirten Akbaş, Lübnan, Nijerya ve Arnavutluk'a ihracata başlayacaklarını ifade etti.

