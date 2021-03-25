Doğu'da yarın kuvvetli kar bekleniyor

Yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Kar yağışının cumartesi sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısında, zamanla diğer kesimlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.