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25 Mart 2021 Perşembe 21:13:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 21:13:00

Doğu'da yarın kuvvetli kar bekleniyor

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Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerde yarın kuvvetli ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.

Yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Kar yağışının cumartesi sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun batısında, zamanla diğer kesimlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : Doğu Anadolu Bölgesi kar yağış
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