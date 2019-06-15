Doğu'da 6 ilde sağanak yağış

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan, Ağrı ile Iğdır'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyrettiği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan'da 8, Kars'ta 9, Ağrı'da 11, Erzurum ve Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Iğdır'da 31, Erzincan'da 29, Ağrı'da 26, Kars'ta 23, Erzurum ve Ardahan'da 21 derece olması öngörülüyor.

Bölgede rüzgarın güneyli yönlerden orta, öğle saatlerinden itibaren kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

(AA)