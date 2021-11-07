VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yeni tezkere TBMM'ye geliyor! ''Ümit ediyorum CHP yanlıştan döner''
Markalar yeni modellerini tanıtmaya başladı! Türkiye fiyatı belli oldu
Doğu Akdeniz'de yanan ormanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanla buluşacak
Doğu Akdeniz'e yeni nefes
İtalya'ya rekor ihracat
Lütfü Türkkan hakkında karar verildi!
ABD'de konserde izdiham: 8 kişi öldü
Dolandırıcılar atağa geçti! Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı
ABD'ye gözdağı... Top atışı tatbikatı düzenledi
İsrail, ABD'nin adımına karşı çıktı: Umarım anlaşılmıştır
Genç kadının soyisim talebine karşı mahkemeden emsal karar!
İşten çıkarılan kapıcı cinnet getirdi! Binayı ateşe verdi
Taksici Necdet evladına kavuştu
Havacılıkta devrim yaratabilir
Kıdem tazminatına güvence!
"İlk kabinede 3 talimat aldım"
Büyük müjde için gaza bastık
Irak Başbakanı Kazımi'nin evi SİHA ile vuruldu!
"Kürtçe'yi suç olmaktan biz çıkardık"
Senaryoları değerlendiriyor
Assolist Defne
Menemenler Kaan'dan
Kadınlara destek olmak istiyor
Kahvaltıyı atlamayın spor yapın
07 Kasım 2021 Pazar 12:34:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 12:34:00

Doğu Akdeniz'e yeni nefes

Kaynak: AA

ABONE OL

Adana, Mersin ve Osmaniye'de orman yangınlarında zarar gören alanlarda 180 bin fidan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü toprakla buluşturulacak. Mersin Orman Müdürlüğü bünyesindeki fidanlıklarda çalışmalar tamamlandı.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de orman yangınlarında zarar gören alanlarda 180 bin fidan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü toprakla buluşturulacak.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılında 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilmesiyle ülke genelinde çok sayıda fidan dikilecek.

Adana, Mersin ve Osmaniye'de de yaz aylarında çıkan orman yangınlarından zarar gören alanlar, Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşacak fidanlarla yeniden yeşermeye başlayacak.

3 ilde, 34 noktada toplam 1430 dönüm alanda 180 bin fidan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında toprakla buluşturulacak.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, 2021'in Türkiye'de orman yangınları açısından üzücü bir yıl olduğunu, sorumluluk sahalarında da büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini anımsattı.

Yangınlarda 9 bin 500 hektarın zarar gördüğü bilgisini veren Akduman, "Yanan alanların ormanlaştırılmasıyla ilgili çalışmaları kesintisiz sürdürüyoruz. Yanan ağaçların temizlenmesi, oraların doğal ve yapay ağaçlandırma suretiyle tekrar tesis edilmesiyle ilgili çalışmalar yapıldı. İnşallah önümüzdeki 3-4 aylık süre içerisinde yanan alanların tamamı gerek tohum ekmekle gerekse arazi hazırlığı yapıldıktan sonra fidan dikimiyle tekrar ağaçlandırılacak." dedi.

Akduman, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yapılacak çalışmalara ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplumun her kesimi, ülkemizin daha yaşanabilir hale gelmesi noktasında duyarlılığa sahip. Katkı vermeye çalışıyor. Her sene ağaçlandırma sahalarında yaptığımız faaliyetimizi, toplumdaki bu duyarlılığı da dikkate alarak özellikle yangın sahasında yapmayı düşünüyoruz. 11 Kasım'da, 11 lokasyonda 830 dönümlük alanda toplamda 100 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Orman alanlarına diktiğimiz fidanları kendimiz üretiyoruz. Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde 6 fidanlığımız mevcut. Yılda 154 farklı türde ortalama 5,5 milyon fidan üretiyoruz."

- Adana ve Osmaniye'de 80 bin fidan dikilecek

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine, Adana ve Osmaniye'deki sorumluluk sahalarında bu yıl 182 noktada çıkan yangında yaklaşık 7 bin 500 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek gerek yangın söndürme gerekse yanan alanların yeniden ağaçlandırılması yönünde yoğun gayret gösterdiklerini ifade etti.

Yılmaz, ağaçlandırma çalışmalarında arazi ıslahı ve fidan üretimine hız verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bölge müdürlüğümüz fidanlıklarında başta orman yangınlarında zarar gören sahalarda kullanılmak üzere ağaçlandırma ve erozyonla mücadele sahaları için 73 türde 11 milyon fidan üretimini gerçekleştirdik. Bu fidanlarımız şu anda hazır. Toprakla buluşmayı bekliyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Adana ve Osmaniye'de 23 noktada yaklaşık 80 bin fidan dikilecek."

Etiketler : Doğu Akdeniz yanan ormanlar Milli Ağaçlandırma Günü
Pelin'in tarzı

Pelin'in tarzı
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Kendi işinin patronu

Kendi işinin patronu
Diagne Ailesi turda

Diagne Ailesi turda
4N1K'da mutlu son

4N1K'da mutlu son
Dördüncü aşıyı oldu

Dördüncü aşıyı oldu
Özkan Uğur'un oğlu ‘Üç Kuruş'ta

Özkan Uğur'un oğlu ‘Üç Kuruş'ta
Sete sevgili arası

Sete sevgili arası
Yüzündeki değişimiyle şaşırttı

Yüzündeki değişimiyle şaşırttı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER