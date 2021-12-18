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18 Aralık 2021 Cumartesi 18:03:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 18:04:00

Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Doğu Akdeniz'de yarın beklenen yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde ise aşırı şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : doğu akdeniz yağış meteoroloji
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