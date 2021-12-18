Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz'de yarın beklenen yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde ise aşırı şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.