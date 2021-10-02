Doğmamış bebeğin katiline iyi hal!

Konya Çumra'da geçen yıl çiftçi Ali Rıza Yüzer, 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) 3 çocuğunun gözü önünde tüfekle 5 el ateş ederek öldürdü. Tutuklanan katil zanlısı eşinin karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söyledi. Çiftin yaşları 9 ila 12 arasında değişen 3 çocuğu devlet korumasına alındı. Annesinin karnında doğmadan öldürülen bebeğe yapılan DNA testi sonucunda da babasının katil zanlısı olduğu saptandı.

DEDİKODULARA İNANDIM

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında son sözü sorulan cani koca akrabalarının dedikodusuna inandığı belirterek, "Beni bu raddeye getiren 'Çocuk senden değil' denmesidir" diye konuştu. Mahkeme heyeti Yüzer'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.