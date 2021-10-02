VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve GKRY'ye sert tepki
MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
IMF'den finansal risk uyarısı
Darbe girişimi davalarını UYAP üzerinden takip etmiş
"Çekimlerde görme kaybı yaşadım"
Pamela'yla 'Başka Bir Gün'
Uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti
Erişilebilir Ulaşım Stratejisi Eylem Planı genelgesi Resmi Gazete'de
Doğmamış bebeğin katiline iyi hal!
Drift caddesine kabartmalı şerit
Ölüm yıl dönümünde anıldı
Bakan Varank'tan CHP'li Salıcı'ya Ruhani dersi
Müşterilerinin kripto paraları çalındı
Olağanüstü yetkileri elinde toplamasına izin verilmedi
Taş devrine yolculuk
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'e kınama
Yay enerji dolacak, Boğalar şanslı döngüde... Haftalık burç yorumları
Gripsavar baharat çorbası
Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba
Pandemi, yaşlılarda depresyonu üç kat artırdı
"Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık"
ABD'de ilk: California'da 12 yaş üstü çocuklara aşı zorunluluğu geliyor
İstanbul'da 39 ilçede aynı anda başladı! Didik didik aradılar
Aykut Kocaman istifa etti
02 Ekim 2021 Cumartesi 10:46:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 10:46:00

Doğmamış bebeğin katiline iyi hal!

Kaynak: Akşam

ABONE OL

“Karnındaki bebek benden değil” diyerek 6 aylık hamile eşini 3 çocuğunun önünde tüfekle katleden Ali Rıza Yüzer, iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapse çarptırıldı. Yüzer'in, DNA testiyle doğmadan ölen bebeğin babası olduğu belirlenmişti.

Konya Çumra'da geçen yıl çiftçi Ali Rıza Yüzer, 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i (35) 3 çocuğunun gözü önünde tüfekle 5 el ateş ederek öldürdü. Tutuklanan katil zanlısı eşinin karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını düşündüğü için cinayeti işlediğini söyledi. Çiftin yaşları 9 ila 12 arasında değişen 3 çocuğu devlet korumasına alındı. Annesinin karnında doğmadan öldürülen bebeğe yapılan DNA testi sonucunda da babasının katil zanlısı olduğu saptandı.

DEDİKODULARA İNANDIM

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında son sözü sorulan cani koca akrabalarının dedikodusuna inandığı belirterek, "Beni bu raddeye getiren 'Çocuk senden değil' denmesidir" diye konuştu. Mahkeme heyeti Yüzer'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.

Etiketler : katil zanlısı bebek katili doğmamış bebek iyi hal indirimi yaşam haberleri
İyi bir tepki oyuncusuyum

İyi bir tepki oyuncusuyum
Fahriye'nin kurtları

Fahriye'nin kurtları
Evlilik için çok erken

Evlilik için çok erken
Türk filmleri Taşkent'te

Türk filmleri Taşkent'te
Bir o kadar tuhaf ve komik

Bir o kadar tuhaf ve komik
Kırmızı totem

Kırmızı totem
2 milyon liralık pırlanta

2 milyon liralık pırlanta
Sete döndü

Sete döndü
İkinci kez ayrılık kararı

İkinci kez ayrılık kararı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER