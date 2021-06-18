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18 Haziran 2021 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 18:00:00

Doğal yaşamla hayata tutundu

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İki yıl önce kan kanseri teşhisi konulan ve '6 ay ömrün kaldı' denilen Özge Bozkurt, 'yaşayacağım' diyerek hastalıkla savaşa girdi. Konuşamayan, yürüyemeyen ve görmekte güçlük çeken genç kız, organik beslenme, doğal yaşam ve enerji çalışmalarıyla hayata döndü. Şimdi hem sağlıklı, hem de umut dolu.

Adana'da yaşayan Özge Bozkurt'a (32), 2019 yılının kasım ayında kan kanseri olduğu ve 6 ay ömrü kaldığı söylendi. Aplastik ya da hipoplastik anemi olduğu ihtimali üzerinde durulurken ilik nakli için uygun donör yurt dışında yaşayan bir kişiden bulundu. Özge, o dönemde yürüyemez, konuşamaz ve göremez hale geldi. 6 ay boyunca yataktan çıkamayan genç kız toparlanmaya başladığında 'Şifa' isimli bir belgesel izledi ve hayatı değişti.

YAPTIĞI ÜRÜNLERİ SATMAYA BAŞLADI

Özge Bozkurt, "İnsanların düşünce gücü ve inançla ölümcül hastalıklardan kurtulduğunu, asla yürüme ihtimali olmayan birinin, zihinsel gücüyle omuriliğini tamir ettiğini izledim. Bu bende bir ilham oldu" dedi. Enerji çalışmaları yapan, doğal beslenen ve kullandığı sabun ve şampuan gibi tüm ürünleri bitkilerle kendisi yapan Özge kısa sürede toparlandı, kan değerleri düzeldi. Genç kız şimdi yaptığı doğal ürünleri satarak, kendine bir de meslek edindi.

BANA İKİNCİ BİR ŞANS VERİLDİ

"Her şeyin başı inanç" diyen Özge Bozkurt, "Bir yıl neredeyse hiç yürüyemedim, konuşamadım aşırı derecede acı çektim. İnanın ben bu hayatta süründüm ve sürünmenin ne olduğunu anladım. İnsanlar şu an benim içimdeki enerjiyi anlamıyor ama bana ikinci bir şans verildi. Hastalığımı yenip, hayatta kalacağıma çok inandım" dedi.

Özge Bozkurt, "Diş macunumu, sabunumu, şampuanımı, ağrı kesici krem ve nemlendirici gibi ürünleri tamamen kendim yaptım. Arı peteği ve pamuklu iplerden mumlar, bitkilerle tütsüler yapmaya başladım. Şimdi bu ürünleri satıyorum" diye konuştu.

SONER KAN

Etiketler : kan kanseri hastalık enerji
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