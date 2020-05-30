Kars-Ardahan kara yolunda, 75 metre yükseklikten dökülen ve yöre halkı tarafından "Su Uçan" olarak adlandırılan Susuz Şelalesi, görenleri hayran bırakıyor.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşayan şelale, kuşlarla şenleniyor.

Kış aylarında tamamen donan, baharda da etrafı yeşeren Susuz Şelalesi, her mevsim ayrı görsel şölen sunuyor.

