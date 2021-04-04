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04 Nisan 2021 Pazar 23:00:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 09:15:00

Doğal bal bulamadı arıcı oldu

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İki çocuk annesi, satranç antrenörü Zahide Tansu Yırtıcı, çocuklarına doğal bal yedirebilmek için arıcılığa başladı. 7 yıl önce 3 kovanla işe koyulan Yırtıcı, şimdi 60 kovanla üretim yaparak çevresindeki kadınlara örnek oluyor.

Hatay'ın Antakya İlçesi'nde 7 yıl öncesine kadar satranç antrenörlüğü yapan Zahide Tansu Yırtıcı (29), iki çocuk annesi olduktan sonra onları doğal ürünlerle beslemek istedi. Fakat bir türlü doğal bal bulamadı. 'Kendim bu işi yapabilir miyim' diye düşünüp 3 kovanla arıcılık yapmaya başlayan Yırtıcı'nın bugün 60 kovanı var.

İSTEYEN HERKES BAŞARABİLİR

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı proje desteği ile kovan sayısını 60'a çıkardığını söyleyen Yırtıcı, pandemi döneminde taleplere yetişmeye çalıştığını ve üretimi artırmayı hedeflediğini söyledi. Çevresindeki kadınlara da örnek olan Yırtıcı, 'İstedikten sonra başaramayacağımız iş yok' diye konuştu.

BU İŞİN EĞİTİMİNİ ALDI

Zahide Tansu Yırtıcı, "Çocuklarım için en güvenli ve en sağlıklı arı ürünlerini üretmek için bu işe başladım. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde arıcılık kurslarına gittim. Arı sütü üretimi de yapmaya başladım. Bal üretiminde de kovanlarımı artırıp, geçen yıl aldığım 700 kilo balı bir tona çıkarmayı hedefliyorum" dedi.

Etiketler : arıcılık organik doğal bal
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