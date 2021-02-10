Muğla'da 'ölümsüzlük mantarı'nı buldu

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10 Şubat 2021 Çarşamba 09:58:00 - Güncelleme:10 Şubat 2021 Çarşamba 09:59:00

Doğada gezerken şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu

Kaynak: DHA

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde tur operatörü turizmci Mustafa Demir (35), doğada gezerken bir dönem imparatorların sık kullandığı Uzakdoğu ülkelerinde 'ölümsüzlük mantarı' adı verilen nadir görünen 'Reishi mantarı' buldu.

Marmaris'te bir turizm acentesinde tur operatörü olarak çalışan Mustafa Demir, tarlasında kurduğu serada topladığı çeşitli bitkileri hobi amaçlı olarak yetiştirmeye başladı. Önceki gün turkuaz rengi deniz ve yeşilin her tonunun bulunduğu eşsiz ormanlık alanlarda gezen Demir, Sığla Ağacı çevresinde çok sayıda mantar keşfetti.

Mantarın fotoğrafını çekip, Ziraat Mühendisi arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşı, Demir'in bulduğu mantarın, uzak doğu ülkelerinde bir dönem imparatorların çok şifalı olarak nitelendirdiği 'Ölümsüzlük mantarı' diye anılan mantar olduğunu söyledi. Demir, ağaçlık ve sık çalılık alanda yaklaşık 10 kilogram Reishi mantarı toplayıp serasına getirdi.

MUĞLA'DA İLK DEFA ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI BULUNDU

Bulduğu mantarın çok değerli olduğunu öğrenen Mustafa Demir, "Corona virüs salgını döneminde işlerimiz durunca bende kendimi çok sevdiğim doğaya vererek tarlamda kurduğum seramda bitki yetiştirmeye başladım. Geçtiğimiz günlerde ailemle yine doğa yürüyüşüne çıktık. Sığla Ağacı çevresinde kırmızı bir bitki türüne rastladım. Fotoğraflarını çekip cep telefonuyla ziraat mühendisi arkadaşlarıma attım. Onlar, bunun doğada çok nadir bulunan ölümsüzlük mantarı olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 kilogram kadar topladım. Topladığım mantarların hepsinin tek tek fotoğraflarını çekerek mantar türleri yayınlandığı bilimsel sitelere ve üniversitelere gönderdim. Geri dönüş yapanlar halk arasında ölümsüzlük yanı Reish mantarı olduğunu, kanser ve ilaç sanayinde kullanıldığını söylediler. Bu türün yenilmediğini kurutulduktan sonra öğütülerek çay olarak tüketildiği aktarıldı. Şu anda yaş olarak yaklaşık 10 kilogram kadar var. Günnük (Sığla) Ağacı'nın kopmuş kabuklarının çürümüş topraklarda yetişmekte. Muğla'da bu mantarın meraklısı ve bulmak için araştırma yapan kişiler bana ulaştılar ve hazine bulduğumu söylediler. Ben hususi olarak aramadığım için şans eseri buldum. Gördüğüm yerde bu mantarlardan var ama toplama taraftarı değilim doğada kalmalılar. Bu mantarın kullanım yöntemleri ile ilgili uzmanlarından ayrıntılı bilgi aldıktan sonra gerekeni yapacağım. Kesinlikle ticari amaçlı düşünmüyorum. Satın almak isteyenlere satmayacağımı söyledim" dedi.

İMPARATORLAR KULLANIYORDU

Reishi mantarı, Latince adı 'Ganoderma Lucidum' ve uzak doğu ülkelerinde 'ölümsüzlük mantarı' olarak biliniyor. 2-3 bin yıldır Çin İmparatorları tarafından tüketilerek birçok hastalığa iyi gelmesi sonucu ölümsüzlük mantarı olarak anılan bu mantar türü, Çin başta olmak üzere Japonya, Kore, Endonezya, Filipinler ve Tayland gibi ülkelerde çay olarak tüketiliyor. Yenen bir mantar türü olmayan ve tadı acı olan ölümsüzlük mantarı, havanda ya da mikserde öğütülerek toz haline getiriliyor. Toz halindeki mantar, kurutulduktan sonra demleme usulü ile kullanılıyor. Seralarda üretilen ölümsüzlük mantarının kilosu, piyasada bin 500 ile 2 bin lira arasında satılırken, doğada bulunması zor olduğu için zaman zaman 2 bin 500-4 bin lira arasında da alıcı bulabiliyor.

Etiketler : MUĞLA MANTAR ÖLÜMSÜZLÜK MANTARI
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