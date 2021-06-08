Doğa ve Şehrin Zamansız Harmonisi

Pierre Cardin 21' İlkbahar Yaz koleksiyonu, kentlerin kendine özgü dokusunu koruyan sokaklarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Mevsimin ruhunu taşıyan sıcak esintilerden ilhamla hazırlanan koleksiyon, modern ve dinamik erkeğe hayatın içine karışması için ihtiyaç duyduğu konforu ve güveni sağlıyor. Renklerin eşsiz harmonisi eşliğinde stiliyle göz dolduran Pierre Cardin erkeği, zaman kavramına bağlı kalmadan özgürce hareket ediyor.

Güçlü kontrastların benzersiz uyumu

Mevsimin dönüştürücü etkisinden hareketle birbirinden farklı kontrast renkleri bir arada kullanarak benzersiz bir tarzın hakimiyetindeki koleksiyon, geniş bir renk paletine sahip. Sezonda ilkbahar için lacivert, açık gri ve somon tonları yer alırken, yaz aylarında ise İngiliz Bahçeleri'nden esintiler taşıyan güneş sarısı ve koyu yeşil renkler ön planda. Erkek modasının imza markası Pierre Cardin tarafından hazırlanan renkli t-shirtler, hafif keten gömleklerle sıcak bir kontrast oluşturarak modern erkeğe ışıltılı havannın tadını çıkaracağı kullanışlı stiller sağlıyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi chino pantolon ve t-shirtlerle kolayca kombinlenebilen ekoseli yumuşak blazer ceketler, Pierre Cardin erkeğinin gündüzden geceye geçişi daha dinamik ve şık hale getirecek özellikte. Yüksek tasarım çizgisini teknolojiyle buluşturan kreasyon, ütü gerektirmeyen kumaşları, hareket özgürlüğü sağlayan likralı tasarımları ve taban hafızasına sahip ayakkabılarıyla şık bir centilmen silüetini, konforla ayrılmaz bir bütün haline getiriyor.

Modern tasarım anlayışını koleksiyonun bütününe yansıtan Pierre Cardin, gün içerisindeki enerjinizi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdürmenizi sağlayan takım elbise ve ceket modelleriyle kentin dokusuna uygun, zamansız ve iddialı bir stil sunarak şehirli erkeğin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Pierre Cardin Hakkında

1993 yılında Aydınlı Grup'la imzalanan iş birliği sözleşmesi ile Türkiye'ye gelen Pierre Cardin bugün 140 ülkede sahibi olduğu 900 farklı ürün lisansı ile dünyanın en çok kabul gören ticari markalarından biridir. Dünyada 17, Türkiye'de ise 92 mağazası ile hayatın her alanında fark edilir bir şıklığı olan, sağlıklı yaşam ve sporla ilgilenen, centilmen ve stil sahibi erkekler için fonksiyonellik sunan koleksiyonlarını tüketicilerine ulaştırmaktadır.