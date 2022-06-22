VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Kanada'da enflasyon 1983'ten beri en yüksek seviyede
İsrail'de Meclis'in feshedilmesi tasarısı milletvekilleri tarafından onaylandı
Dodurga'da 13 yıl sonra "başkanlık seçimi" heyecanı yaşanıyor
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Türkiye'ye geliyor
Sağlık Bakanı Koca'dan Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: Marmaris'teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
Altun'dan çok net mesaj: Türkiye'nin kesin olarak ikna edilmesi gerekiyor
Gösterdiği belgeler yalan çıktı!
Başkan Erdoğan Marmaris'te yangın bölgesinde
MİT'ten çifte operasyon: Beş terörist etkisiz
Anadolu Efes, Ante Zizic'i kadrosuna kattı
Alman İç İstihbarat Raporları'nda PKK
Başkentin 2 bin yıllık Roma Hamamı restorasyondan geçti
"İBB beni zoom'layarak izlemiş"
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine uyarı!
Türk gemisi yola çıktı!
Dışişleri Bakanlığından Afganistan'da meydana gelen deprem için taziye mesajı
Türkiye'den yeni petrol keşfi müjdesi
Bakan Soylu'dan çok sert tepki: Yangınla sosyal medya şeytanları devreye girdi
T-72 tanklarını gönder, Leopard 2A4 tanklarını al!
TUSAŞ'tan yeni rekor!
Borsa güne düşüşle başladı
Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor
22 Haziran 2022 Çarşamba 15:40:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 15:40:00

Dodurga'da 13 yıl sonra "başkanlık seçimi" heyecanı yaşanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yaşayan vatandaşlar, 13 yılın ardından belediye başkanını seçmek için oy kullanacak.

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yaşayan vatandaşlar, 13 yılın ardından belediye başkanını seçmek için oy kullanacak.

Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü. Dodurga Belediyesince açılan davada, Dodurga'nın belde statüsünü korumasına yönelik karar çıktı.

Yeniden belde statüsüne kavuşan Dodurga'da, Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçim yapılıncaya kadar Çankırı Valiliğince Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun belediye başkanı, mevcut muhtar Hasan Hüseyin Kaşıkçı üç mahallenin muhtarı olarak görevlendirildi.

İlçe Seçim Kurulunca beldede 3 Temmuz Pazar günü seçim yapılmasına karar verilirken, siyasiler ilçede yoğun mesai harcıyor.

En son 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı için oy kullanan seçmenler de 13 yıllık aradan sonra yeniden Dodurga belediye başkanını seçmek için sandık başına gidecek olmanın heyecanını yaşıyor.

"Partiler yoğun ilgi gösteriyor"

Belde sakinlerinden Sadettin Dede, AA muhabirine, beldede son yılların en gözde seçiminin yapılacağını söyledi.

Uzun sürenin ardından tekrar belde olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Dede, "Bunun için gerçekten çok mutluyuz. Beldemizin tekrar kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Siyasilerin yoğun ilgisi var. Tüm siyasi partilerin gelmesi ve seçimin huzur içinde geçmesi gerçekten sevindirici. Tüm partiler için burası bir gösterge olacak. Onun için partiler yoğun ilgi gösteriyor. Alacakları oy oranını ölçmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Muhtarlık seçimlerinde de heyecanın yüksek olduğunu dile getiren Dede, centilmence bir seçim olması temennisinde bulundu.

Halit Erdoğdu, siyasi partilerin beldede yoğun saha çalışması gerçekleştirdiğini aktararak, "8 yılın kaybını almak için burada mücadele vereceğiz. İnşallah devletimize, milletimize hayırlısı ne ise o olsun. Türkiye'nin gündemi buradaki seçimde. Bütün partiler burada kendini kanıtlamaya çalışacak. 3 Temmuz'u bekliyoruz." dedi.

Muhittin Gökkaya da siyasilerin beldeye yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayarak, Türkiye'nin ilgisinin Dodurga'da olduğunu kaydetti.

Naltepe Mahalle Muhtarlığına adaylığını koyan Sakine Eğri ise belde için en güzelinin olmasını temenni ederek, "Muhtarlık seçiminde de iyi olan kazanacak. Muhtar olduğumda beldedeki kadınlara yönelik hizmetlerim olacak." diye konuştu.

Etiketler : Çankırı' SEÇİM Dodurga'da 13 yıl sonra başkanlık seçimi
Güneydoğu'da konser vermekten korkmayın!

Güneydoğu'da konser vermekten korkmayın!
Neva'ya veda etti

Neva'ya veda etti
Nostalji yaşattı

Nostalji yaşattı
Karne alışverişi

Karne alışverişi
Sahnede kostüm sorunu

Sahnede kostüm sorunu
‘Seni sevmek muhteşem bir şey'

‘Seni sevmek muhteşem bir şey'
Aşkı aramak lazım

Aşkı aramak lazım
Beni görünce dertleniyorlar

Beni görünce dertleniyorlar
Komedi yapmak istiyor

Komedi yapmak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX