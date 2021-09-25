Doçentin lavanta merakı bir kente örnek oldu

Doçentin lavanta merakı bir kente örnek oldu

Kastamonu-İhsangazi kara yolunda önceki yıl 6 dekar tarla satın alan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu, buna ek olarak kiraladığı 6 dekar arazinin de tamamına lavanta dikti. Aydoğdu'nun, "Kastamonu'nun köyleri lavanta kokacak" fikrinden yola çıkarak oluşturduğu lavanta tarlaları kente örnek oldu.