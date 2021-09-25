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25 Eylül 2021 Cumartesi 14:13:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 14:32:00

Doçentin lavanta merakı bir kente örnek oldu

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Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu, kiraladığı 6 dekar arazinin de tamamına lavanta dikti.

Kastamonu-İhsangazi kara yolunda önceki yıl 6 dekar tarla satın alan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu, buna ek olarak kiraladığı 6 dekar arazinin de tamamına lavanta dikti. Aydoğdu'nun, "Kastamonu'nun köyleri lavanta kokacak" fikrinden yola çıkarak oluşturduğu lavanta tarlaları kente örnek oldu.

Etiketler : lavanta doçent kastamonu yaşam haberleri
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