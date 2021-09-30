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30 Eylül 2021 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 17:00:00

Diyarbakır'ın ürkek misafiri

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Göç yolunda kanat tüyleri kesildiği için uçma yetisini kaybeden ve Diyarbakır kırsalında bulunan "kara leylek" tedavi ve rehabilitasyon sürecinde kentte misafir edilecek.

Göç yolunda kanat tüyleri kesildiği için uçma yetisini kaybeden ve Diyarbakır kırsalında bulunan "kara leylek" tedavi ve rehabilitasyon sürecinde kentte misafir edilecek. Doç Dr. Semih Altan "Özel bir tür olduğu için yaşam ortamını, beslenme şeklini ekologlarımızla araştırarak, onu misafir edeceğiz" dedi. Altan, kara leyleklerin tür olarak beyaz leyleklere göre daha ürkek olduğunu belirtti.

Etiketler : Diyarbakır kara leylek Göç yolu Doç Dr. Semih Altan
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