Diyarbakır'ın ürkek misafiri

Göç yolunda kanat tüyleri kesildiği için uçma yetisini kaybeden ve Diyarbakır kırsalında bulunan "kara leylek" tedavi ve rehabilitasyon sürecinde kentte misafir edilecek. Doç Dr. Semih Altan "Özel bir tür olduğu için yaşam ortamını, beslenme şeklini ekologlarımızla araştırarak, onu misafir edeceğiz" dedi. Altan, kara leyleklerin tür olarak beyaz leyleklere göre daha ürkek olduğunu belirtti.

