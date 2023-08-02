Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonları: 73 tutuklama
Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'da temmuz ayında düzenlenen 69 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 298 şüpheliden 73'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1-31 Temmuz'da ilde 69 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, yüksek miktarda uyuşturucu, 6 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 90 fişek ele geçirildi, 298 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 73'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 225'i serbest bırakıldı.
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