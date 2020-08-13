Diyarbakır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 13 parşömen ele geçirildi
Kaynak: AA
Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, İbranice yazılı parşömenleri satmaya çalışan 5 zanlı suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca istihbari çalışmalar sonucu merkez Bağlar ilçesinde ikamet eden şüphelilerin İbranice yazılı parşömenleri 1 milyon 500 bin ABD doları karşılığında satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildi.
Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda zanlılar, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.
Açıklamada, "Zanlıların üzerilerinde ve araçlarında yapılan aramada 13 parça İbranice el yazması parşömen ele geçirildi. Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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