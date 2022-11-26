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26 Kasım 2022 Cumartesi 13:47:00 - Güncelleme:26 Kasım 2022 Cumartesi 13:47:00

Diyarbakır'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 33 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

Diyarbakır Bismil kara yolu Yuvacık köyü mevkiinde Yusuf İ. yönetimindeki 16 ASR 703 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bazıları otobüste sıkışan yolcuları araçtan çıkardı.

Olayda yaralanan 33 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : diyarbakır şarampol yolcu otobüsü
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