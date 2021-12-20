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20 Aralık 2021 Pazartesi 14:53:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 14:53:00

Diyarbakır'da polis merkezinde rastgele ateş açan kişi etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Diyarbakır'da polis merkezine girerek havaya rastgele ateş açan kişi etkisiz hale getirildi.

Yenişehir ilçesindeki Huzur Polis Merkezine giren ve akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen Suriye uyruklu, elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı.

Merkezdeki polislerin silah kullanmadan etkisiz hale getirdiği şüpheli hakkında daha önceden de meskun mahalde ateş etmekten dolayı işlem yapıldığı belirlendi.

Etiketler : Huzur Polis Merkezi silah Suriye uyruklu pompalı tüfek
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