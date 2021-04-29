Bir aile daha evladına kavuştu

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29 Nisan 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:29 Nisan 2021 Perşembe 18:00:00

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ailelerden biri daha evladına kavuştu

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Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Yetkin ailesinin de evlat hasreti son buldu.

Muş'tan 30 Aralık 2020'de Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Yetkin ailesinin oğlu Recep güvenlik İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışması sonucu dün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen baba Bayram Yetkin, 6 yıllık hasretin ardından oğlu Recep'e sarıldı, gözyaşı döktü.

25 aile evladına kavuşmuş oldu

Yetkin ailesinin oğulları Recep'e kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 25'e yükseldi.

Anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş evlatları Erkan'a, anne Perihan ve baba Fettah Kaya oğulları Cuma'ya, anne Safiye ve baba Mehmet Emin Coşkun oğulları İbrahim'e, anne Keziban ve baba Mehmet Yalçın kızları Yasmin'e, anne Gülüzar ve baba Sıdık Fidan oğulları Ferdi'ye, anne Gülli ve baba Zeki Bal oğulları Yusuf'a, anne Selma Han oğlu Onur'a, baba M.O. oğlu Recep'e sarıldı, sevinç gözyaşı döktü.

Etiketler : diyarbakır hdp pkk diyarbakır anneleri
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