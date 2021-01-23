Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs alarmı!

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23 Ocak 2021 Cumartesi 15:22:00 - Güncelleme:23 Ocak 2021 Cumartesi 15:22:00

Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı

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Mutasyona uğramış koronavirüs Türkiye'ye geldi. Diyarbakır'da koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişide mutasyona uğramış virüs tespit edildi. Mahalle tedbir amaçlı karantinaya alındı. Mutasyona uğramış virüsü taşıyan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir kişide mutasyona uğramış virüs tespit edildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Lice ilçesi Dernek Mahallesi'nde ikamet eden ve koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişide mutasyona uğramış virüs görülmesi sonucu mahalle tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Mutasyonlu virüs taşıdığı belirlenen kişi ile temaslı olanlar belirlenip test edildi. Mahallede başka kimsede virüse rastlanmadı.

Mutasyona uğramış virüsü taşıyan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : koronavirüs mutasyon diyarbakır karantina
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