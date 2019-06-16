  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,9025
  • Euro
    6,6388
  • Altın
    254,5580
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatçılarımıza bu sene 3,1 milyar lira destek sağladık Ticaret Bakanı Pekcan: İhracatçılarımıza bu sene 3,1 milyar lira destek sağladık
Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı
Libya krizi için çözüm planı önerisi Libya krizi için çözüm planı önerisi
Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme özrü Hong Kong yönetiminden yasal düzenleme özrü
ABD'deki İHA yarışmasında Türk öğrencilerin başarısı ABD'deki İHA yarışmasında Türk öğrencilerin başarısı
Van'da 44 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 44 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika S-400 açıklaması! Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika S-400 açıklaması!
Afrin şehidi olan eşinin anılarını evinin odasında yaşatıyor Afrin şehidi olan eşinin anılarını evinin odasında yaşatıyor
Ali Koç ve yönetim kurulu ibra edildi Ali Koç ve yönetim kurulu ibra edildi
Son Dakika... 27 Mayıs’tan bugüne Irak'ın kuzeyinde 76 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika... 27 Mayıs’tan bugüne Irak'ın kuzeyinde 76 terörist etkisiz hale getirildi
Star Gazetesi, yalan söyleyen Faruk Bildirici ve karanlık medyanın iftirasını çürüttü Star Gazetesi, yalan söyleyen Faruk Bildirici ve karanlık medyanın iftirasını çürüttü
Başkan Erdoğan'dan Rumların 'Tutuklarız' tehdidine yanıt: Avucunuzu yalarsınız Başkan Erdoğan'dan Rumların 'Tutuklarız' tehdidine yanıt: Avucunuzu yalarsınız
MSB'den 'Babalar Günü' videosu MSB'den 'Babalar Günü' videosu
MSB'den anlamlı 'Babalar Günü' videosu MSB'den anlamlı 'Babalar Günü' videosu
Juventus, Maurizio Sarri'yi açıkladı Juventus, Maurizio Sarri'yi açıkladı
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İhracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi vermeyecekler Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: İhracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi vermeyecekler
Kütahya'da puslu havanın oluşturduğu harika manzara Kütahya'da puslu havanın oluşturduğu harika manzara
İkinci el otomobilde satışlar patladı İkinci el otomobilde satışlar patladı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in acı günü Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in acı günü
Niğde'de 2 çocuk babası, Babalar Günü'nde intihar etti Niğde'de 2 çocuk babası, Babalar Günü'nde intihar etti
Yaylaya giden kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı Yaylaya giden kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı
ABD'ye Hong Kong'daki protestolarda 'ihtiyat' uyarısı ABD'ye Hong Kong'daki protestolarda 'ihtiyat' uyarısı
Aracına zorla bindirdiği genç kıza cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı Aracına zorla bindirdiği genç kıza cinsel tacizde bulunan sapık tutuklandı
Yeni Malatyaspor'un River Plate'den transfer ettiği Alexander Barboza formayı giydi Yeni Malatyaspor'un River Plate'den transfer ettiği Alexander Barboza formayı giydi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Haziran 2019 18:27 | Pazar

Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda 4 yıl önce Tunceli-Pülümür kara yolunda bir askeri personelin kaçırılması olayının zanlılarından biri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 17 Eylül 2015'te Tunceli-Pülümür kara yolunda bir askeri personelin kaçırılması olayının şüphelilerinden T.C'nin Lice ilçesinde bir evde olduğunu tespit etti.

Terör örgütü PKK adına kırsalda faaliyet yürüten teröristlere yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından arama kaydı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)

Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!
Star'dan algı peşinde koşanların asılsız iddialarına yalanlama
Son Dakika... 27 Mayıs’tan bugüne 76 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan Rumların 'Tutuklarız' tehdidine yanıt: Avucunuzu yalarsınız
MSB'den anlamlı 'Babalar Günü' videosu
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
İkinci el otomobilde satışlar patladı
Limonlar nemli depoda çürüyünce fiyatlar artışa geçti
İsmail Küçükkaya, Tarihi Buluşma’nın merak edilenlerini anlattı
Son Dakika... Terör örgütüne üst düzey darbe
3.5 ayda 8 saldırı
Devlet Bahçeli İstanbul'da konuşuyor
Zeliha kaptan kalp krizi geçiren yolcuyu kurtardı
Son Dakika... İdlib’te Gözlem Noktamıza saldırı! TSK anında karşılık verdi
Taksim'de tiner dehşeti!
Başkan Erdoğan'dan liderlerle kritik görüşmeler
Kırıkkale'de sele kapılan karı koca öldü
Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provakasyonu
Dilenci kadının tehdidi polisi hayretler içinde bıraktı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ