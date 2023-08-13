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13 Ağustos 2023 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 09:15:00

Diyarbakır merkezli safari operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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Diyarbakır'da kendilerini Amerikan askeri olarak tanıtıp insanları dolandıran bir çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Kendilerini Amerikan askeri gibi tanıttılar, ellerinde dolar olduğunu ve Türkiye'ye sokmak istediklerini söyleyerek kandırdılar.

Dolandırıcıların oyununu, Diyarbakır polisi bozdu.

Mağdurları arayarak, Amerikan Askeri olduklarını, Suriye'de görev yaptıklarını, ellerinde operasyonda ele geçirdikleri 1 Milyon Dolar olduğunu ve bunu Türkiye sokmak istediklerini söylediler.

Sözde paranın Türkiye'ye sokulmasına yardım etmeleri halinde yarısını vermeyi taahhüt ettiler. Gümrük, kurye masrafları gibi nedenlerle para talep ederek müşterileri dolandırdılar.

Bankadan para çektiği anlaşılan çete üyelerinin görüntüleri saptandı. Diyarbakır Polisi, zanlıları takibe aldı.

Diyarbakır ve İstanbul'da dolandırıcılara eş zamanlı operasyon yapıldı.

12 şüpheli gözaltına alındı ve Diyarbakır'a getirildi. Adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.

Ayrıca uzun namlulu silah ve yüksek miktarda dövize el konuldu.

Etiketler : diyarbakır operasyon çete dolandırıcı gözaltı
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