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21 Ekim 2023 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 13:00:00

Diyarbakır merkezli 3 ilde dolandırıcılara operasyon: 9 gözaltı

Kaynak: AA

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Diyarbakır merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, siber takip yapılarak dolandırıcılık çetesinin internet üzerinden izi sürüldü, kimlik ve adresleri belirlendi.

Çalışmada, şüphelilerin internette çok bilinen alışveriş sitelerini taklit ederek, ara yüzlerini kopyaladıkları, alışveriş yapmak isteyenleri tuzağa düşürerek güvenli ödeme bahanesiyle gönderdikleri link üzerinden ödeme aldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, çağrı merkezinden aradıklarını söyleyerek farklı gerekçelerle mağdurlardan tekrar para yatırmalarını istedikleri ortaya çıktı.

Ekipler, zanlıların yakalanması amacıyla Diyarbakır, Antalya ve Mersin'de "hipnoz" adını verdikleri eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Y.A, Ş.R, S.D, V.Ö, S.O, M.A, B.A, S.K. ve B.A. yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda para, 15 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 4 pos cihazı, 30 banka kartı ve 20 sim kartı ele geçirildi.

Etiketler : diyarbakır dolandırılıcılık çete gözaltı
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