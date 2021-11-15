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15 Kasım 2021 Pazartesi 23:07:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 23:08:00

Diyarbakır annesi PKK'dan kurtardığı oğlunu askere gönderiyor

Kaynak: AA

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Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, HDP il binası önünde yaptığı oturma eylemi sayesinde güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa'yı askere uğurlamaya hazırlanıyor.

3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan 3 anneden biri olan Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer ile aylar süren mücadeleleri sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Mustafa'ya 29 Temmuz'da kavuştu.

OĞLUNA KINA YAKTI

Mustafa'yı önümüzdeki günlerde askere uğurlamaya hazırlanan Biçer, Diyarbakır Öğretmenevi'nde düzenlenen programda oğluna kına yaktı.

Dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için Diyarbakır'da oturma eylemini sürdüren bazı anne ve babaların da katıldığı programda konuşan Biçer, gurur verici bir gün yaşadığını söyledi.

"EVLADIMI PKK'NIN ELİNDEN SÖKE SÖKE ALDIM"

"Evladımı terör örgütü PKK ile siyasi kolu HDP'den söke söke aldım. Oğlumu kına yakıp Türk askeri yapacağım. Toprağı, vatanı için savaşacaksa savaşacak, ölecekse ölecek. Evladımı aldığım andan itibaren onu askere göndereceğimi söylemiştim. Rabbime şükürler olsun, bugün ahdimi yerine getireceğim. Çok gurur verici. Allah her anne ve babaya nasip etsin" ifadelerini kullanan Biçer, oturma eylemini sürdüren ailelerin çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Tüm anne ve babaları evlat nöbeti tutan ailelere destek olmaya davet eden Biçer, "Gelin evlatlarımızı dağdan indirelim. Böyle gurur verici günleri hep beraber yaşayalım" dedi.

Askere gidecek Mustafa Biçer de terör örgütü PKK'dan kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olduğunu anımsatarak, şimdi de askere gitmeye hazırlandığını söyledi.

"TERÖRE KARŞI SAVAŞACAĞIM"

Biçer, "Çanakkale'de dedelerimizin düşmana karşı savaştığı gibi ben de askere giderek kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım. Çok mutluyum. Böyle bir fırsat kimsenin eline geçmez" açıklamasını yaptı.

"ASKERE GİDİNCE DAHA DA İYİ OLACAĞIM"

Kaçırılarak ya da kandırılarak dağa götürülenlere teslim olmaları çağrısı yapan Biçer, "Gelin askere gidin. Orada ölmektense vatanına, milletine hizmet ederken şehit olsunlar. Ailemin ve sevdiklerimin yanına geldiğim için çok mutluyum. Psikolojim çok iyi. Askere gidince daha da iyi olacağım. Çünkü orada kardeşlerimiz var" sözlerini kullandı.

Hatice Biçer de ağabeyinin devlete hizmet edeceğini, onu askere uğurlayacaklarını aktararak, "Devletimize, milletimize ve bayrağımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Etiketler : diyarbakır pkk ayşegül biçer
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