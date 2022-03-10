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10 Mart 2022 Perşembe 18:36:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 18:36:00

Diyarbakır annelerinden Kılıçdaroğlu'na tepki

Kaynak: AA

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Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan evlatları için oturma eylemi yaptıkları HDP il başkanlığı önüne gelmeyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğluna tepki gösterdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler adına açıklama yapan Ruken Canbey, Kılıçdaroğlu'nun, dün Diyarbakır'a geldiğini ve birçok yeri ziyaret ettiğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun dün akşam çocuğu dağa kaçırılan bir iki aile ile çok kısa bir görüşme yaptığını, bu görüşmenin de "Kılıçdaroğlu Diyarbakır annelerini ziyaret etti" şeklinde lanse edildiğini dile getiren Canbey, bundan rahatsız olduklarını söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde Kılıçdaroğlu'nu beklediklerini ifade eden Canbey şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a gelmeden CHP'li yetkililer bizimle iletişime geçti. Bize dediler ki sizinle otelde görüşebilir miyiz? Dün gece Kemal Kılıçdaroğlu otelimize baskın yapar gibi giriş yaptı. Biz aileler olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto ettik.

'Senin bizimle iletişime geçeceğin yer otel değil HDP il binasıdır' dedik. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye inmedik. İki arkadaşımızı gönderdik. Talebimizi onlara iletmelerini istedik. Onlar da bize ve arkadaşlarımıza kumpas hazırlayıp görüntü aldılar ve sanki Kemal Kılıçdaroğlu bizimle, ailelerle görüşmüş, bizim sorunlarımızı, taleplerimizi dinlemiş gibi gösterdiler ve o şekilde basına yaydılar."

"BİZİM ÇOCUKLARIMIZIN KAÇIRILDIĞI YER BURASI, OTEL DEĞİL"

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Canbey, şöyle devam etti:

"Biz seni buraya HDP Diyarbakır il binası önüne bekliyoruz. Otele beklemiyoruz. Bizim çocuklarımızın kaçırıldığı yer burası. Otel değil. Görüşeceğimiz, sorunlarımızı anlatacağımız yer burası. Burada 260 ailenin çocuğu HDP il binasından kaçırıldı. Buraya gel, bizi burada dinle. Demokrasi diyorsun sabahtandır. Diyarbakır'ın her yerinde hak, hukuk adalet, demokrasi diyorsun bunlara uyuyorsan gelirsin burada ailelerin talebini, bizlerin talebini dinlersin."

DİYARBAKIR ANNELERİNDEN SABİRE AYDIN İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Dün Diyarbakır'a geldi Kılıçdaroğlu ve bizim yerimiz çadırdı. Otele geldi, 'sizi dinlemek için geldim' dedi. Biz onu protesto ettik, dinlemedik. Bizim yerimiz burası değil çadıra gelin dedik ona ve bu konuyu gelmiş gibi anneleri dinlemiş gibi dile getirerek paylaşım yaptılar. Yani bu haber yalandır. Kimse inanmasın, bizi ziyarete gelmemiştir. Biz anneler olarak onu çadırın önünde HDP il binasının önüne bekliyoruz. Gelsin buraya, burada dinlesin bizi."

Aileler, açıklamanın ardından CHP ve HDP aleyhine slogan attı.

Etiketler : Kılıçdaroğlu Diyarbakır dağa kaçırılan evlatlar Diyarbakır anneleri
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