Diyarbakır-Ankara uçağında koronavirüs paniği yolcu fenalaştı, karantinaya alındı
DİYARBAKIR-Ankara seferi yapan yolcu uçağında koronavirüs paniği yaşandı. Diyarbakır'dan havalanarak Ankara'da işin yapan uçakta ismi öğrenilemeyen bir kişi, korona virüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı.
Saat 11.10’da Diyarbakır-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, Diyarbakır Havalimanından havalandı.
YOLCUNUN BİRİ FENALAŞTI
Yolculuk sırasında fenalaşan bir kişiye müdahale eden görevliler, durumu Ankara Esenboğa Havalimanına bildirdi. Uçağın iniş yapmasıyla birlikte havalimanında bekleyen sağlık ekipleri gerekli önlemlerini aldı.
Uçağın iniş yapmasıyla birlikte özel kıyafetli filyasyon ekiplerini karşılarında gören diğer yolcular panik yaşadı. Yolcular, yaklaşık 30 dakika boyunca uçaktan bekletilirken, korona virüs taşıdığı düşünülen şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı.
- Kağıthane'de asker uğurlamasında tüneli kapatan 4 kişi gözaltına alındı
- Sıcak hava dalgası geliyor
- Diyarbakır-Ankara uçağında koronavirüs paniği yolcu fenalaştı, karantinaya alındı
- 10 yaşındaki otizmli Yusuf'un cansız bedeni bulundu
- Van'da 3 kilo 178 gram eroin ele geçirildi
- Süphan Dağı temmuz ayında beyaz gelinliğini giydi, büyük ilgi çekti