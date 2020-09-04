Dinimize yönelik aşağılık ifadeler kullanan şahıs gözaltına alındı
Kaynak: AA
Peygamber Efendimize ve dini değerlerimize yönelik aşağılık ifadeler kullanan sosyal medya kullanıcısı Bursa'da gözaltına alındı.
Bursa'da sosyal medya platformları üzerinden dini değerleri aşağıladığı belirlenen şüpheli E.M gözaltına alındı.
Bursa'da sosyal medya platformları üzerinden dini değerleri aşağıladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında dini değerleri alenen aşağıladığı belirlenen şüpheli E.M'yi ikamet ettiği Bursa'nın Gemlik ilçesinde yakaladı.
İfadesi alınan E.M, hesabı kendisinin açtığını, sonrasında ise açık hesabı kimlik bilgilerini bilmediği Y.B. isimli şahsa kullanması için verdiğini beyan etmesi üzerine serbest bırakıldı.
Ancak, Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine şüpheli E.M, tekrar gözaltına alındı, kendisine ait dijital materyallere de el konuldu.
Şüpheli adliyeye sevk edildi.
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