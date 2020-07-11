  • BIST
    114809
  • Dolar
    6,8627
  • Euro
    7,7740
  • Altın
    396,9590
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüs hastalarını getiren ambulans uçak Atatürk Havalimanı'na indi
Kanadı kırık arı şahini tedaviye alındı
Yıldız Tilbe'nin Ayasofya paylaşımı sosyal medyayı salladı! İçimizdeki Bizanslılar yakınca lince baş ...
Türkiye ve çevresi 24 bin kez sallandı
Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için uyarı
Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisi Muhammed Bin Selman
Tarihi Ayasoyfa Camii kararı sonrası Yunan Başbakan'dan küstah sözler
Çavuşoğlu: Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde Boşnak kardeşlerimizin yanındayız
Tarihin akışını değiştiren salgınlar
Salgından etkilenen 1.750 kadına 1 milyon 250 bin liralık mikro kredi desteği
Güneyin turunçgil üretim merkezlerinden ekonomiye önemli katkı
Dehşete düşüren rapor: Müslümanlara koronavirüs bulaştırmak için harekete geçtiler
Gökyüzündeki insansız hava ordumuza talep var
Darbeci Hafter için çember daralıyor! Savaş suçları incelenecek
Adil Öksüz'e yakın isimlerin mesleğe iade talepleri reddedildi
25 yıldır dinmeyen acı!
Bakan Kurum açıkladı! "Bugün temellerini atıyoruz"
Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Kluge dünyaya bu sözlerle ilan etti: Türkiye başardı
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! "Bugün en az 1000 kişi yakalanacak!"
Haşhaş hasadı başladı
Darbe girişimi davalarının ceza bilançosu
PKK'ya üst düzey darbe! Gri listeye bir çizik daha
Diyarbakır'da vahşet: 6 yaşındaki kız çocuğu boğularak öldürüldü
Emekli öğretmenin ejder meyvesi merakı kazanca dönüştü
11 Temmuz 2020 Cumartesi 09:56:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:20:00

Dikkat! Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

ABONE OL

Meteoroloji alından son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında nemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu (poyraz) yönünden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER