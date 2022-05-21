21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:30:00
Devletten aldığı hibeyle hayatı değişti
Elazığ'da, Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteği alan Meltem Kuş, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak sürü sahibi oldu.
Elazığ'da, Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteği alan Meltem Kuş, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak sürü sahibi oldu. 2 çocuk annesi Kuş (30), "Bana 34 koyun verildi. Eşimin köyüne yerleştim, şu an 180 koyunum var" dedi.
- Annesini kan kaybından yitirdi, 18 yıldır düzenli bağış yapıyor
- Yaban hayvanları için gece gündüz mesaideler
- Devletten aldığı hibeyle hayatı değişti
- Erzincan'da çiğdem ve nergis şöleni
- Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 21 Mayıs
- Irak Kuzeyi Metina bölgesinde 1 asker şehit oldu