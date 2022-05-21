Devletten aldığı hibeyle hayatı değişti

Elazığ'da, Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteği alan Meltem Kuş, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yaparak sürü sahibi oldu. 2 çocuk annesi Kuş (30), "Bana 34 koyun verildi. Eşimin köyüne yerleştim, şu an 180 koyunum var" dedi.

