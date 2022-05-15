Devlet desteğiyle sürü sahibi oldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde 2017'ye kadar inşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Mehmet Şirin İşkol, 5 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi projesinden faydalanarak sürü sahibi oldu. 37 koyun hibe alan İşkol, 5 yıl içinde hayvan sayısını 150'e çıkardı. Sabah erken saatlerde koyunlarını meraya çıkartarak otlatan İşkol, yetiştirdiği koyunların sütünü ve kuzularını satarak geçimini sağlıyor.

