Devlet desteğiyle sürü sahibi olacaklar

Proje kapsamında üretici başına azami 150 bin lira verilecek. 100 bin liraya kadar sıfır faizli, artı 50 bin liraya kadar da düşük faizli kredi imkanı sağlanacak. Yatırım kredilerinde ilk 12 ay ödemesiz, azami 7 yıl vade, işletme kredilerinde ise 50 bin liraya kadar 18 ay vade uygulanacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Koordinatörü Alim Öngören, 31 Mart'ta sona erecek projeden yararlanmak için başvuruların her geçen gün arttığını söyledi. Projeye, başlangıç tarihinden itibaren en az bir yıldır hayvancılık yapan ve Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sisteminde (HBS) işletme kaydı bulunan veya geçmişte hayvancılık yapmış şu an pasif hayvancılık işletmesi kaydı bulunan herkesin başvurabileceğini belirten Öngören, uygulamadan bin ailenin istifade etmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Valilik himayesinde, 2023 Siirt vizyonu çerçevesinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kırsalda gelir kaynaklarının artırılması ve köyden kente göçün önlenmesi amacıyla Valilik ile Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile projenin hayata geçirildiğini kaydeden Öngören, proje başvurularının 31 Mart'a kadar il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapılabileceğini bildirdi.

Projenin amacının, küçükbaş hayvancılık konusunda faaliyet gösteren işletme ölçeklerinin büyütülmesi, ülkedeki küçükbaş hayvan varlığının artırılması, yerli koyun ırklarının artışı ile bölgesel kalkınmanın sağlanması olduğunu vurgulayan Öngören, "İlimizde bin ailenin projeden faydalanması sağlanarak bir yılda 100 bin koyun artışı ile üretim ve istihdama katkı sunulması hedeflenmektedir" diye konuştu.

Tersine bir göç sağlamak için önemli bir fırsat olarak gördükleri projeye başvuracaklardan bazı kriterler arandığını ifade eden Öngören, şöyle devam etti: "Proje başlangıç itibariyle en az bir yıldır. Aktif hayvancılık işletmesi kaydı bulunan veya geçmişte hayvan yetiştiriciliği yapmış fakat şu an pasif hayvancılık işletmesi kaydı bulunan 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir. Şu an itibariyle merkez ve tüm ilçelerde yoğun bir talep var. Olumlu talepler alıyoruz. Alınan talepler, başvuruların sona ermesiyle beraber Valilik Proje Onay Komisyonunca değerlendirilip olumlu ya da olumsuz karara bağlanacaktır."