  • BIST
    1574.77
  • Dolar
    7,4518
  • Euro
    9,0442
  • Altın
    441,0590
İstanbul
-1 / 0
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnce'nin istifa edeceği tarih belli oldu
"Reform gündemimizi oluşturmaya başladık"
Türkiye'den müthiş hamle!
360'tan Ezber Bozan Futbol Programı!
Kan kaybeden WhatsApp'tan son çırpınışlar!
Macron'dan açık tehdit: İstifasını isteyeceğim!
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak: Geri sayım başladı
Merve Boluğur, Işın Karaca için açtı ağzını yumdu gözünü! 'Sorun şarkıcılık değil kilo'
Berk Oktay ve eski eşi Merve Şarapçıoğlu arasında sular durulmuyor! Mutfak giderleri bile listede...
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin 10 aylık kızları Eda tarzıyla İstanbul'da
Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'ye sevgisi havuzda
Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal Fransa'da oyunculuk öğrenecek
Enis Arıkan kaprisleriyle bıktırdı
Özcan Deniz'in mutluluk sebebi oğlu
Herkese kış Burcu Terzioğlu'na yaz
Baba ve 3 kızı elektronik eşya tamir ediyor
Kral mezarları UNESCO yolunda
Devlet desteğiyle sürü sahibi olacaklar
Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz en çok Aşk 101 Eda'yı sevdi
Virüs aşısı 'yalancı güven' oluşturmasın
Açlık otu zayıflatıyor ama dikkat!
Bugün burçları neler bekliyor? 19 Ocak 2021 Salı günlük burç yorumları
Bakan Koca: Aşılama programına göre 1. aşamanın 2. adımına geçiyoruz
Bakan Soylu duyurdu: Cuma günü başlatıyoruz
19 Ocak 2021 Salı 05:06:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 13:11:00

Devlet desteğiyle sürü sahibi olacaklar

ABONE OL

Siirt'te küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" yoğun talep gördü. Siirt Valiliği'nin öncülüğünde, hayvancılığın geliştirilmesi, yerli ırk koyun yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için hayata geçirilen projeye 437 başvuru yapıldı.

Proje kapsamında üretici başına azami 150 bin lira verilecek. 100 bin liraya kadar sıfır faizli, artı 50 bin liraya kadar da düşük faizli kredi imkanı sağlanacak. Yatırım kredilerinde ilk 12 ay ödemesiz, azami 7 yıl vade, işletme kredilerinde ise 50 bin liraya kadar 18 ay vade uygulanacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Koordinatörü Alim Öngören, 31 Mart'ta sona erecek projeden yararlanmak için başvuruların her geçen gün arttığını söyledi. Projeye, başlangıç tarihinden itibaren en az bir yıldır hayvancılık yapan ve Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sisteminde (HBS) işletme kaydı bulunan veya geçmişte hayvancılık yapmış şu an pasif hayvancılık işletmesi kaydı bulunan herkesin başvurabileceğini belirten Öngören, uygulamadan bin ailenin istifade etmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Valilik himayesinde, 2023 Siirt vizyonu çerçevesinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kırsalda gelir kaynaklarının artırılması ve köyden kente göçün önlenmesi amacıyla Valilik ile Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile projenin hayata geçirildiğini kaydeden Öngören, proje başvurularının 31 Mart'a kadar il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine şahsen yapılabileceğini bildirdi.

Projenin amacının, küçükbaş hayvancılık konusunda faaliyet gösteren işletme ölçeklerinin büyütülmesi, ülkedeki küçükbaş hayvan varlığının artırılması, yerli koyun ırklarının artışı ile bölgesel kalkınmanın sağlanması olduğunu vurgulayan Öngören, "İlimizde bin ailenin projeden faydalanması sağlanarak bir yılda 100 bin koyun artışı ile üretim ve istihdama katkı sunulması hedeflenmektedir" diye konuştu.

Tersine bir göç sağlamak için önemli bir fırsat olarak gördükleri projeye başvuracaklardan bazı kriterler arandığını ifade eden Öngören, şöyle devam etti: "Proje başlangıç itibariyle en az bir yıldır. Aktif hayvancılık işletmesi kaydı bulunan veya geçmişte hayvan yetiştiriciliği yapmış fakat şu an pasif hayvancılık işletmesi kaydı bulunan 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir. Şu an itibariyle merkez ve tüm ilçelerde yoğun bir talep var. Olumlu talepler alıyoruz. Alınan talepler, başvuruların sona ermesiyle beraber Valilik Proje Onay Komisyonunca değerlendirilip olumlu ya da olumsuz karara bağlanacaktır."

Etiketler : küçükbaş köy sürü Siirt Valiliği
Aleyna Tilki'den 'Yalan' şarkısına farklı yorum

Aleyna Tilki'den 'Yalan' şarkısına farklı yorum
Artık onun da bir markası var

Artık onun da bir markası var
'Adımı söylemelerini beklerdim'

'Adımı söylemelerini beklerdim'
Güzellikler için üfledi

Güzellikler için üfledi
Meksika'da dilek tuttu

Meksika'da dilek tuttu
Şartlı barışma sessizliği

Şartlı barışma sessizliği
Set arası alışveriş

Set arası alışveriş
Kardeşten 500 bin TL'lik jest

Kardeşten 500 bin TL'lik jest
Saba Tümer çocuklar için masal anlatacak

Saba Tümer çocuklar için masal anlatacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER