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13 Haziran 2021 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 17:00:00

Devlet desteğiyle rüyası gerçekleşti

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İzmir Bergama'da yaşayan ziraat mühendisi Tugay Doğan'ın hayali bir çiftlik sahibi olmaktı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 2017'de mezun oldu. Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Uzman Eller Projesi"ne başvurdu.

Genç mühendis, aldığı 100 bin liralık destekle 40 dönüm arazisini çiftliğe dönüştürdü. Daha sonra 50 koyun ve 2 koç aldı. Koyunlarından 70 kuzu elde eden Doğan, gelecek yıllarda çiftliğini modern tesise dönüştürmek istiyor.

Çocukluğundan beri tarım ve hayvancılıkla uğraşan babasına destek olduğunu anlatan Doğan, "Hayvancılık hayalimdi, bu nedenle ziraat mühendisliği okudum. Okulum bitince sektöre adım atmak için girişimlerim oldu. Bu esnada Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi'nden haberdar oldum. Başvurumu yaptım ve 100 bin lira hibe desteği aldım. Böylece hayalim olan çiftliği kurdum. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hayvanlara bakmanın sorumluluk gerektirdiğine işaret eden Doğan, bundan dolayı gününün büyük bölümünü çiftlikte geçirdiğini anlattı.

Doğan, küçükbaş hayvanların beslenmesi için araziye yem bitkisi de ektiğini dile getirerek, "Yani beslenmesinden sağlığına en ince ayrıntısına kadar düşünüyorum. Şehir dışına gittiğimde hep aklımda oluyorlar. Zamanla işimi daha da büyütmek istiyorum. Kapasiteyi 300 küçükbaş hayvana çıkartıp daha donanımlı, teknolojik, modern bir tesis haline çevirmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Tugay Doğan, bu işi yapmak isteyenlere de projeleri takip etmelerini, çekinmeden başvuru yapmalarını önerdi.

Etiketler : Tugay Doğan İZMİR BERGAMA
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