Devlet desteğiyle çiftlik sahibi oldu

Özge Martoğlu, çiftlikte mutlu bir hayatı olduğunu söyledi. Çiftliğindeki inek sayısını devletin sağladığı destekle 23'e çıkaran Martoğlu, şöyle konuştu: "Benim için gün erken saatlerde başlıyor. Önce ineklerin bakımını yapıp daha sonra sağıma geçiyorum. Ardından da sularını veriyorum. Buzağıları emdiriyorum, besliyorum. Sağdığım sütleri götürüp tanka boşaltıyorum. Gün içinde hayvanların suyunu kontrol ediyorum. Akşam yine sağıp, besleme yapıyorum. Şehirde büyüdüğüm için köy hayatına alışık bir yapım yoktu. O yüzden epey zorlandım ama üstesinden geldim. Traktör kullanmasını bilmiyordum eşim öğretti. Hayvanlardan korkuyordum, eşim yardımcı oldu. Beslemesini, sağmasını öğretti." Martoğlu, çocuklarından birinin 7 yaşında diğerinin ise 3 aylık olduğunu aktararak, hem çocuklarının bakımını hem de çiftlik işlerini bir arada yürütürken zaman zaman zorluk yaşasa da işini severek yaptığını dile getirdi.

