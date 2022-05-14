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14 Mayıs 2022 Cumartesi 17:54:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2022 Cumartesi 17:54:00

Devlet desteğiyle çiftlik sahibi oldu

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İzmir'in Tire ilçesine bağlı kırsal Peşrefli Mahallesi'ne 27 yaşındaki Özge Martoğlu, 5 yıl önce devlet desteğiyle başladığı çiftçilikte inek sağıp çeşitli tarım ürünleri yetiştiriyor. Traktör kullanmayı öğrenen, saman balyalarını taşıyan ve inek sağan Martoğlu, çeşitli sebzeler yetiştirip, arazisindeki 300 zeytin ağacından elde ettiği ürünleri de işliyor.

Özge Martoğlu, çiftlikte mutlu bir hayatı olduğunu söyledi. Çiftliğindeki inek sayısını devletin sağladığı destekle 23'e çıkaran Martoğlu, şöyle konuştu: "Benim için gün erken saatlerde başlıyor. Önce ineklerin bakımını yapıp daha sonra sağıma geçiyorum. Ardından da sularını veriyorum. Buzağıları emdiriyorum, besliyorum. Sağdığım sütleri götürüp tanka boşaltıyorum. Gün içinde hayvanların suyunu kontrol ediyorum. Akşam yine sağıp, besleme yapıyorum. Şehirde büyüdüğüm için köy hayatına alışık bir yapım yoktu. O yüzden epey zorlandım ama üstesinden geldim. Traktör kullanmasını bilmiyordum eşim öğretti. Hayvanlardan korkuyordum, eşim yardımcı oldu. Beslemesini, sağmasını öğretti." Martoğlu, çocuklarından birinin 7 yaşında diğerinin ise 3 aylık olduğunu aktararak, hem çocuklarının bakımını hem de çiftlik işlerini bir arada yürütürken zaman zaman zorluk yaşasa da işini severek yaptığını dile getirdi.

Etiketler : izmir tire devlet desteği özge martoğlu
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