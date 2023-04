Devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Bilecik Yeniköy'de yaşayan 48 yaşındaki Hidayet Öz, 2016'da başlatılan Genç Çiftçi projesine müracaat etti. Başvurusunun kabul edilmesinin ardından 38 koyun ve 2 koç alarak işe koyulan Öz, eşi ve iki çocuğunun desteğiyle evinin yakınındaki ağılında 7 yıldır hayvancılık yapıyor. Yetiştirdiği hayvanlardan bazılarını kesimlik olarak satan, sütünden de gelir elde eden girişimci, çiftliğindeki hayvan sayısını 7 yılda 300'e çıkardı.



Hidayet Öz, 2016'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Genç Çiftçi projesiyle ilgili ilanını duyduğunu ve eşiyle gidip kendi adına başvuruda bulunduğunu söyledi. İsminin önce yedekler arasında bulunduğunu, daha sonra müracaatının kabul edildiğini aktaran Öz, çiftçi oldukları için hayvancılığın kendilerine zor gelmediğini anlattı. Başvurusu onaylanınca büyük mutluluk yaşadıklarını dile getiren Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin sağladığı destekle ekonomiye katkıda bulunmak için başvuru yapmıştık. Kadınlarımız evde durup oturmaktansa köyde merası veya tarlası varsa hayvancılık yapabilir. Tarımla da uğraştığımız için kendi ürünümüzü, kendi silajımızı, yoncamızı yapıyoruz. Kendimiz yetiştirdiğimiz için ucuza mal ediyoruz. Hedefimiz sayıyı daha yukarılara çıkarmak. Bir işi sevgiyle yapmadıktan sonra hiçbir şey güzel olmaz. Hayvanlarla ilgilenmekten keyif alıyorum. Aile ekonomimize koyunlarım sayesinde daha fazla destek vermiş oluyorum. Her şeyi eşim ve çocuklarımla yapıyoruz. İlk yıllarda fazla gelirimiz olmadı ama şimdi hem sütünden hem de kesime gönderdiğimiz için mutluyuz. Hedefimiz 300'e ulaşan sürümüzü, inşallah 500'e çıkarmak. Her kadının kendi ayakları üzerinde durması gerekir. Bu gibi projeleri kadınlarımız olmak herkese tavsiye ediyorum. Devletimiz her türlü desteği veriyor."

YENİ DOĞAN KUZULARA NUMARA VERİYORLAR

Öz, hayvanlara yaz döneminde arazide, havanın yağışlı olduğu günlerde ise ağılda baktıklarını ifade etti.



Hava iyiyse hayvanları sabah erken saatlerde meraya çıkardıklarını, diğer günlerde sabah akşam su ve yem vererek beslediklerini aktaran Öz, aşıları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin gelip yaptığını belirtti.