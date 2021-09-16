Devlet desteğiyle can dostları güzelleştiriyor

Kayseri'de yaşayan 23 yaşındaki Esra Karabacak, KOSGEB'den aldığı destekle evcil hayvanlar için kuaför salonu açtı. Genç girişimci, "Anestezi kullanmadan kedi, köpek tıraşı yapıyoruz. Devletten 5 bin lira destek aldım. Aynı zamanda benim ve yanımda çalıştırdığım veteriner teknikerin 1 yıllık sigorta primini de KOSGEB karşılayacak" dedi. Köpeklerin tüylerinde "kıtık" denilen karışıklıklar oluştuğunu kaydeden Karabacak, şunları söyledi: "Kıtık olduğu için hayvan dışarıda dolaştığında tüylerine otlar yapışıyor, toprak, çamur bulaşıyor. En azından tüyleri tıraş edildiğinde hayvan rahatlıyor, temizliği kolay oluyor, tüylerinin dökülmesi de azalıyor. Kedi tıraşında da aynı şekilde. Cins kedilerde özellikle bu tıraşları yapıyoruz. Tüy dökülmelerinin azalmasına yardımcı oluyor. O yüzden tıraş önemli." Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Karabacak, "Herkesin hayalinde yapmak istediği bir meslek vardır. Benimki de buydu. Devletin desteğiyle hayalime kavuştum. Devletin yardımıyla iş kurmak isteyen herkes kurabilir. Genç girişimcilere tavsiye ediyorum, çekinmesinler, devlet kredi veriyor, imkan sağlıyor. Bize yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

