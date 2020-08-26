Dev kertenkelenin tavşan avı saniye saniye kaydedildi! Tek lokmada yuttu
Bir monitör kertenkelesi, tavşan yuvasından çıkardığı yavruyu tek lokmada yuttuğu. Görüntülerde tavşanın kertenkelenin boğazında mücadele ettiği görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
Varanus cinsinden olan soğukkanlı avcılar monitör kertenkeleleri, uzun boyunları, güçlü kuyrukları ve avlarını alt atmeye yaran güçlü pençeleri ile bilinirleri.
Twitter'da viral olan bu videoda, bu yırtıcı hayvanın doğadaki acımasız av serüvenlerinden biri saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde, tavşanın yuvasından geri çıkan kertenkelenin ağzında bir yavru tavşan olduğu görülüyor.
Çıkar çıkmaz bir kaç çene hareketiyle saniyeler içinde tavşanı yutsa da rahatsız edici görüntülerde tavşanın kertenkelenin boğazında mücadele ettiği görülüyor.
(star.com.tr)
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