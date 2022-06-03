Dersimiz: hayvan yemlemesi, ahır temizliği
ERZİNCAN Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı öğrencileri, derslerde öğrendikleri bilgileri, ziyaret ettikleri çiftliklerde uyguluyor.
ERZİNCAN Gül Celal Toraman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı öğrencileri, derslerde öğrendikleri bilgileri, ziyaret ettikleri çiftliklerde uyguluyor.
Hazırladıkları yemlerle hayvanları besleyen, ahırları temizleyen öğrenciler derslerde öğrendikleri bilgileri pratiğe döktüklerini, bu öğrendiklerinin ileride çok işlerine yarayacağını söylüyor.