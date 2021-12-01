Dersimiz: Görüntülü konuşmayı öğrenmek

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yeditepe Üniversitesi, 65 yaş üstü vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için dijital okuryazarlık eğitimi başlattı. İki buçuk ay sürecek eğitimde, yaşlıların yakınlarını arayabilme, görüntülü konuşma, konum gönderme, fotoğraf çekme, online bankacılık işlemlerini yapma ve e-devlet, e-nabız gibi çok ihtiyaç duyulan sitelerin kullanımı konusunda becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

