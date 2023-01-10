Dersimiz: Burma kadayıf yapımı

Diyarbakır'da coğrafi işaret tescil belgesi verilen, her gün taze üretilerek Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çeşitli illere gönderilen burma kadayıfın yapımı, meslek lisesindeki öğrencilere öğretiliyor. Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan öğrenciler de, kentin geleneksel tatlısı burma kadayıfın yapımını öğrendi, üretime başladı.

