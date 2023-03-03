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03 Mart 2023 Cuma 18:28:00 - Güncelleme:03 Mart 2023 Cuma 18:28:00

Depremzedelere konteyner ev bağışlamak için tarlasını sattı

Kaynak: AA

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 80 yaşındaki Fatma Karateke, tarlasını satarak parasını depremzedeler için Hatay'da kurulacak "Sındırgı Mahallesi"ne konteyner ev alınması için bağışladı.

Kırsal Aslandede Mahallesi'nde yaşayan Fatma Karateke, 7 dönümlük tarlasını 72 bin liraya satarak parasını yetkililere teslim etti.

Çocuğu olmayan, eşini 3 yıl önce kaybeden Karateke, konteyner evin eşyalarını ise ilçedeki mağazalardan taksitle aldı.

Fatma Karateke, gazetecilere, kendisinin de eskiden büyük zorluklar yaşadığını söyledi.

"EKEN BİÇEN YOK, EN İYİSİ DEVLETE, MİLLETE GİTSİN"

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlere çok üzüldüğünü belirten Karateke, "Deprem burada da olmuştu. Herhangi bir göçük olmadı ama evlere girememiştik. Ben de hayrım olsun diye tarlamı verdim. Eken biçen yok, en iyisi devlete, millete gitsin, hayra gitsin." dedi.

Konteyner evin eşyaları için kredi çekmeyi düşündüğünü aktaran Karateke, esnafın taksit konusunda yardımcı olduğunu dile getirdi.

Hayırsever kadının yeğeni İbrahim Ayan da konteyner ev için belediyeye başvurduklarını ifade etti.

Teyzesine tarla satışı ve bağış işlemlerinde yardımcı olduğunu anlatan Ayan, "Teyzem televizyonda yıkık evleri görmüş, bana 'Buraları versek bir konteyner alabilir miyiz?' dedi. Ben de onun adına başvurdum, şimdi konteyner alımı için destek vereceğiz." diye konuştu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise Fatma Karateke'ye desteğinden dolayı teşekkür ederek "Bu gönüllülük, bu içten davranış işte milletle devletin bir arada olduğunu, asla yıkılmayacağını gösteren davranışlar. O bölgeye yardımlarımız 'doğal şehir' Sındırgı olarak devam edecek. Allah'ın izniyle bu sıkıntıları, bu yaraları hep beraber aşacağız." ifadesini kullandı.

Etiketler : Depremzede Fatma Karateke konteyner

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