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12 Şubat 2023 Pazar 07:00:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 07:00:00

Depremzede çocuklar ev çizdi

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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin kente götürülen depremzedelerin gıdadan giyime her türlü ihtiyacın karşılandığı merkezinde çocuklar için oyun alanı oluşturuldu. Çocuk gelişim uzmanları ve psikologların gözetimindeki oyun alanında çocuklar, rengarenk kalemlerle sağlam evler çizdi.

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından Antalya'ya getirilen depremzedeler için Muratpaşa Belediyesi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) ücretsiz mağaza açtı. Çocuk bezi ve maması başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünleri ve giysilerin yer aldığı merkez, mağaza gibi düzenlendi. Giysiler bedenlerine göre askılara asıldı, ayakkabılar numaralarına göre dizildi, şampuan, sabun gibi temizlik ürünleri de ayrı bir bölüme yerleştirildi.

Merkezden AFAD tarafından konaklaması için otellere yerleştirilen ya da ikametgahı depremin etkilediği illerden birinde olan tüm afetzedeler yararlanabiliyor. Merkez sorumlularından Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ceren Şahin, "Diledikleri kadar eşyayı alabilirler. Her türlü desteği belediyemiz sağlıyor" dedi. Belediye Başkan Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal da mağazada gönüllülerle birlikte çalıştı, depremzede ailelerle ilgilendi.

Malatya'da 5 kişilik ailesiyle depremden kurtulan ve Antalya'daki akrabalarının yanına gelen Zeynep Demirkol, "Herkesten Allah razı olsun. Çocuklarımın, benim, eşimin bütün ihtiyaçlarını karşıladılar" dedi. Antakya'dan gelen Nurdan Ayhan ise "Çok yardım gönderen insanlardık. Şimdi yardımları alıyoruz. Kimin ne olacağı belli değil" diye konuştu. Merkezi sosyal medyadan görüp geldiklerin anlatan Ayhan, "Böyle düşünmemiştim. Çok güzel bir işleyiş var" dedi.

Belediye diğer yandan merkeze gelen çocuklar için de ASSİM bahçesinde bir oyun alanı kurdu. Çocuk gelişim uzmanları ve psikologların gözetimindeki oyun alanında çocukların dünyası kendilerine verilen boyama kalemleri, kağıtlar ve oyuncaklarla bir anda değişti. Yüzlerine küçük de olsa bir gülümseme gelen çocukların rengarenk kalemlerle evler çizmesi ise herkesi duygulandırdı.

Muratpaşa Belediyesi, ayrıca, ikinci ücretsiz mağazasını depremzedelerin yerleştirildiği otellere daha yakın bölge olan Güzeloba Mahallesi'ndeki spor salonunda açtı.

Etiketler : deprem depremzede felaket

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