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13 Nisan 2023 Perşembe 21:36:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 21:36:00

Depremzede çocuk Bakan Koca'yı duygulandırdı

Kaynak: İHA

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Hatay'da depremzede çocuklarla bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzede bir kız çocuğunun, "Benim babam yok. Ben sizi baba yerine koyuyorum" dedikten sonra ağlaması üzerine duygu dolu anlar yaşadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da iftar programına katıldı. İftarda depremzede çocuklarla bir araya gelen Bakan Koca, çocuklarla tek tek ilgilendi.

Bakan Koca'nın ziyaretinde duygusal anlar da yaşandı. Depremde babasını kaybettiği öğrenilen bir kız çocuğu Bakan Koca'nın yanına gelerek, "Benim babam yok. Ben sizi baba yerine koyuyorum" dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu.

Oldukça duygulandığı görülen Bakan Koca, çocuğu teselli etmeye çalıştı.

Etiketler : Hatay Kahramanmaraş depremzede

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