Depremzede çiftçiler hasat için serada

Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu ilçesinde depremzede çiftçiler yaşadıkları zorluklara ve kayıplarına rağmen ayağa kalkma mücadelesi veriyor. Çiftçilerin, martta seralarına diktikleri salatalıkların hasadı sürüyor. İlerleyen dönemde üretimin artmasıyla, seralarda çalışmak için başta Kahramanmaraş'ın ilçeleri olmak üzere Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten gelen tarım işçileri de hasat mesaisine katılacak.

