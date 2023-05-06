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06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:50:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 20:50:00

Depremzede çiftçiler hasat için serada

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Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçiler yaşadıkları zorluklara ve kayıplarına rağmen ayağa kalkma mücadelesi veriyor.

Kahramanmaraş'ta, Türkoğlu ilçesinde depremzede çiftçiler yaşadıkları zorluklara ve kayıplarına rağmen ayağa kalkma mücadelesi veriyor. Çiftçilerin, martta seralarına diktikleri salatalıkların hasadı sürüyor. İlerleyen dönemde üretimin artmasıyla, seralarda çalışmak için başta Kahramanmaraş'ın ilçeleri olmak üzere Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten gelen tarım işçileri de hasat mesaisine katılacak.

Etiketler : kahramanmaraş depremzede çiftçi hasat
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