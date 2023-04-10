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Depremzede 1788 çocuk ailelerine teslim edildi!
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10 Nisan 2023 Pazartesi 22:59:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 22:59:00

Depremzede 1788 çocuk ailelerine teslim edildi!

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'taki depremlerde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1915 çocuktan 1788'inin ailelerine teslim edildiğini, 79 çocuğun kuruluş bakımına alındığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'taki depremlerde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1915 çocuktan 1788'inin ailelerine teslim edildiğini, 79 çocuğun kuruluş bakımına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığını, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1788 çocuğun ailelerine teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada 41 çocuğun hastanelerde tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Tedavisi tamamlanan 79 çocuğumuz ise Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. Çocuk bakım kuruluşlarında olup kimliği henüz bilinmeyen 22 çocuğumuz bulunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 7 çocuğumuz hastanede tedavisi devam ederken vefat etmiştir. Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülüne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde 479 çocuğumuzun vefat ettiği tespit edilmiştir."

Deprem bölgesinde yaşlı ve engelli vatandaşlarla ilgili çalışma

Bakanlık, deprem bölgesindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşlarından hizmet alan 533 yaşlı ve 1133 engelli ile bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen 270 yaşlı ve 955 engellinin farklı illerdeki kuruluşlara yerleştirildiğini de bildirdi.

Etiketler : Depremzede Bakanlık kahramanmaraş

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