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11 Ocak 2024 Perşembe 07:17:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 07:17:00

Depremde kaybettiği babasının gazetesini çıkarıyor

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"Adıyaman'da halkın sesi" olarak haftalık yayımlanan gazetenin imtiyaz sahibi olan Zübeyir Pektaş, 6 Şubat depremlerinde evinin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Nazire Fırat, babasının çok sevdiği ve hayali olan mesleği yaşatmak için işi devralarak gazetenin başına geçti. 25 yaşındaki Nazire Fırat, babasının mesleğini yaşatıyor.

Evli ve bir çocuk sahibi Nazire Fırat, depremden bir gün önce ailesiyle birlikte olduğunu, yıkılan apartmanın enkazında kalan ailesinin cenazelerinin, depremin 6. gününde çıkarıldığını anlattı. Babasının, hayatta olsaydı depremde Adıyaman halkının yardımına koşacağını dile getiren Fırat, şöyle konuştu:

"Benim için çok acı ve kötü bir gündü. 2015'te babam haftalık gazete çıkarmaya başladı. Deprem günü 208'inci sayısı çıkacaktı. Babam o gün basımını yaptı, maalesef depremler oldu ve dağıtılamadı. Ben o gün bir söz verdim, babamın adını yaşatacağım diye. Gazeteyi tek başıma kendi imkanlarımla çıkarmaya çalışıyorum. Şu anda babama verdiğim sözü tutmak için çabalıyorum. 209. sayıdan sonra gazeteyi başlattım. Kendi çabalarımla ilk çıkardığım sayı babamın anısına oldu. Çevresinden çok yakın arkadaşlarından ailemizden yazılar aldım. Babam için babamın özgeçmişi ve bugüne kadar yapmış olduğu haberleri derleyip böyle bir sayı çıkardım."

Etiketler : deprem baba gazete
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