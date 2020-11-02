02 Kasım 2020 Pazartesi 21:34:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 21:36:00
İzmir'deki deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı
İzmir'deki depreme ilişkin sosyal medyadan tahkir edici paylaşımda bulunan 52 kişi hakkında işlem yapıldı, gözaltına alınan 19 kişiden 3'ü tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor
- İzmir'deki deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı
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