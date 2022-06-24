Denizsiz kentin balık adamları

7 GÜN 24 SAAT GÖREVDELER



Güneydoğu'da özellikle yaz aylarında kadar baraj gölü, nehir ve sulama kanallarına serinlemek için girip boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların imdadına Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Su üstü Arama Kurtarma Timi yetişiyor. 3 yıl önce faaliyete başlayan 'Batman'ın balık adamları' bölgenin zorlu sularında 7 gün 24 saat görev yapıyor. İtfaiye eri olan 5 kişilik ekip Antalya'da Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı bir dalış merkezinde eğitimini tamamladı.

BARAJ KAPAKLARI AÇILINCA!



Balık adamlar haftanın bir günü de kapalı yüzme havuzunda kondisyon amaçlı çalışma yapıyor. Talep halinde bölge illerinde de görev yapan ekip özellikle baraj gölü, nehir ve sulama kanalları gibi durgun ve akıntılı sular ile görüş mesafesinin sıfıra düştüğü yerlerde dalış yaparak kaybolan kişilere ulaşmaya çalışıyor.

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürü Mizbah Akboğa, "Yılbaşından itibaren baraj kapaklarının sık sık açılması ve suların ani yükselmesinden dolayı 14 kişiyi ve 5 hayvanı boğulmaktan kurtardık" dedi.