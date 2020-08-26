  • BIST
    1096.62
  • Dolar
    7,3849
  • Euro
    8,7323
  • Altın
    459,3210
İstanbul
19 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sinan Gümüş'ten Lukas Podolski'ye yanıt: Doğru tercih yaptım
BAE'den zaman ayarlı Yunanistan hamlesi... 4 adet F-16 savaş uçağı gönderdi
Hatayspor Alanyaspor'dan Sackey'i renklerine bağladı
Giresun'da incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu: Yaralar devlet eliyle sarılacak
Denizli'de yemek ikramı yasağı kaldırıldı
Rus Rublesi değer kaybediyor
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor... Son 24 saatte bin 852 ölü
ABD'den Çinli şirketlere yaptırım kararı
Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz'deki eğitimlerine devam ediyor
İnternet hızında rekor kırdılar! Saniyede 178 terabit hızına ulaştılar
Lübnan İsrail'in saldırılarını BM Güvenlik Konseyine şikayet edecek
NATO, Doğu Akdeniz'de diyalog istiyor
Yunanistan'dan İyon Denizi provokasyonu! Karasularını 12 mile çıkarmayı planlıyor
'Bosna Kasabı' lakaplı Mladic'in temyiz kararı için kritik gün
Bakan Dönmez: (Giresun'daki sel) Dereli merkezin yüzde 80'i şu an itibarıyla elektrik kullanır vaziy ...
Yunanistan'ın skandal deniz anlaşmaları oylamasında flaş gelişme!
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla ''Kızıl Elma'' klibi hazırlandı
Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu: Malazgirt'e dev Sultan Alparslan silüeti
48 yaşındaki ev hanımı su kabaklarını sanat eserine dönüştürüyor
Mauricio Lemos resmen Fenerbahçe'de
5 metrelik saçını 80 yıldır yıkamıyor
Litvanya'dan Lukaşenko kararı: Ülkeye giriş yasağı konuluyor
Dünya ekonomi devinden dikkat çeken tavsiye: Dolar sat Türk lirası al
İçişleri Bakanlığı'ndan Musa Orhan açıklaması
26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:21:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 17:21:00

Denizli'de yemek ikramı yasağı kaldırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Denizli'de koronavirüs salgını kapsamında daha önce getirilen yemek ikramı yasağı kaldırıldı.

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün organizasyonu yapılan restoran, kır düğün alanı ve düğün salonu gibi işletmelerde yemek ikramı yasağı kaldırıldı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı. Toplantıda düğünlerle ilgili yeni kararlar alındı.

YEMEK İKRAMI YASAĞI KALDIRILDI

Toplantının ardından yapılan açıklamada, 19 Ağustos'ta alınan, sokak düğünlerinin yasaklanması, düğün salonu olmayan ilçelerde ilgili kaymakamlıklarca belirlenmiş tek bir alanın kullanılması, düğünlerin 2 saati geçmeyecek şekilde yapılması ve işletmelerde iki düğün arasında temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılabilmesi için en az 3 saat bırakılması şeklindeki kararda değişikliğe gidilmediği belirtildi.

"Düğünlerde yiyecek, yemek ikramı yapılmaması" yönündeki kararın ise "Düğün merasiminin düzenlendiği restoran ve işletmeler ile açık kır düğün salonlarında (düğün salonu olmayan ilçelerde belirlenen okul bahçesi veya pazar yeri hariç) yemek ikramının yapılabilmesine" şeklinde yeniden düzenlendiği bildirildi.

Yemek ikramı yapacak işletmelerin, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan güncel "Restoran, Lokanta, Kafe, Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler" başlığındaki her türlü tedbiri alması da karara bağlandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER