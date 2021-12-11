Denizli'de midibüs devrildi: 3'ü çocuk 16 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Denizli'nin Kale ilçesinde bir midibüs kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Yaşanan kazada yaralanan 3'ü çocuk 16 kişi hastaneye kaldırıldı.
Denizli'den Muğla'ya tarım işçilerini götüren Dündar Taylan idaresindeki midibüs, Kızılcapınar mevkiinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına yan yattı.
Kazada 3'ü çocuk 16 kişi yaralandı. Midibüs içinde kalan bazı yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.